Handwerk in Donaueschingen: Ein guter Rahmen zieht den Blick aufs Bild

1 Welche Farbe bekommt das Passepartout? Wie viel Platz sollte zwischen Rahmen und Bild liegen? Diese und viele weitere Entscheidungen trifft Stefan Baur, bevor er einen Bilderrahmen anfertigt. Foto: Vedder Was macht eigentlich ein Bildeinrahmer? Stefan Baur ist einer der Letzten seiner Zunft. Die Arbeit erfordert ein gutes Auge und viel Gefühl.







Wenn Stefan Baur seine Werkzeuge in die Hand nimmt, dann geht es um Millimeter. Kleine Unterschiede, die große Wirkung haben. An diesem Morgen schneidet er zuerst Glas zu. 29,5 mal 41,5 Zentimeter groß muss die Scheibe sein – nicht mehr und nicht weniger. Warum, das erkennen viele erst, wenn sie das fertige Produkt sehen. Stefan Baur stellt nämlich Bilderrahmen her und betreibt an der Karlstraße in Donaueschingen seinen eigenen Laden. Hier gibt es allerdings keine vorgefertigten und standardisierten Rahmen, sondern für jedes Bild und jeden Gegenstand bestimmt der 60-Jährige eigens, wie der perfekte Rahmen gestaltet werden muss. Das klingt erstmal einfach, doch dahinter stecken keine einfachen Formeln, sondern vor allem viel Gefühl und ein geübtes Auge.