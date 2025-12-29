Handwerk in der Region: Umweltministerin zeichnet Holzmanufaktur Rottweil aus

Thekla Walker (Grüne) hat der Holzmanufaktur Rottweil am Donnerstag einen Besuch abgestattet und hatte auch gleich eine Überraschung im Gepäck.
„Es ist absolut spannend, was sie hier machen, und ich bin begeistert“, sagt Thekla Walker beim Rundgang durch die Werkstätten der Holzmanufaktur Rottweil im Gewerbepark Neckartal. Am Donnerstag hat die baden-württembergische Umweltministerin den Handwerksbetrieb besucht und hatte auch eine Überraschung dabei. Sie zeichnete das Unternehmen für vorbildliches Handeln in Sachen Nachhaltigkeit als „ZUKUNFTS.LÄND.MACHER“ aus.