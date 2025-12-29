Handwerk in der Region: Umweltministerin zeichnet Holzmanufaktur Rottweil aus

Thekla Walker (Grüne) hat der Holzmanufaktur Rottweil am Donnerstag einen Besuch abgestattet und hatte auch gleich eine Überraschung im Gepäck.

„Es ist absolut spannend, was sie hier machen, und ich bin begeistert“, sagt Thekla Walker beim Rundgang durch die Werkstätten der Holzmanufaktur Rottweil im Gewerbepark Neckartal. Am Donnerstag hat die baden-württembergische Umweltministerin den Handwerksbetrieb besucht und hatte auch eine Überraschung dabei. Sie zeichnete das Unternehmen für vorbildliches Handeln in Sachen Nachhaltigkeit als „ZUKUNFTS.LÄND.MACHER“ aus.

„Lösungen und Projekte, die sich mit besonders großem Engagement für den Klimaschutz und den Erhalt unserer Lebensgrundlagen einsetzen, verdienen unsere Anerkennung“, betonte sie. Bauen im Bestand sei ein wichtiges Thema, das Anerkennung und Wertschätzung verdiene. „Wir können nicht nur abreißen und neu bauen. Wir müssen mit dem Bestand umgehen, auch mit Blick auf die Ressourcen“, sagte sie.

Soll zur Nachahmung anregen

Mit der Auszeichnung „ZUKUNFTS.LÄND.MACHER“ würdigt das Umweltministerium Unternehmen, Institutionen, Vereine und Einzelpersonen, die mit innovativen und nachhaltigen Projekten zum Klima-, Umwelt- und Ressourcenschutz beitragen. Die Ausgezeichneten zeigen, dass Energiewende und Klimaschutz in Baden-Württemberg längst gelebte Realität sind, auf unterschiedlichen Ebenen funktionieren und sogar für Wettbewerbsvorteile sorgen.

Zudem soll die Sichtbarkeit der ausgezeichneten Projekte und Institutionen immer mehr Menschen und Unternehmen zur Nachahmung anregen. Die Beispiele zeigen, welche originellen und zukunftsfähigen Ansätze und Lösungen es für den Klima- und Ressourcenschutz, die Energiewende oder den Umwelt- und Naturschutz gibt. Kreativität und Ideenreichtum bringen Baden-Württemberg voran.

Und die Holzmanufaktur gehört längst zu den Machern auf diesem Gebiet – seit mehr als drei Jahrzehnten und das mit viel Leidenschaft, Herzblut und Weitblick. Der Handwerksbetrieb restauriert und repariert historische Ausstattungen wie Fenster, Türen, Böden und Täfer. „Vorhandener Qualität wird mit neuer Qualität begegnet“, heißt es auf der Homepage. Die Holzmanufaktur Rottweil ist zudem einer der ersten Handwerksbetriebe in Baden-Württemberg, der sich im vergangenen Jahr Gemeinwohl hat bilanzieren lassen.

Neue Innovation

Geschäftsführerin Adelina Dodolli und Geschäftsführer Günther Seitz hießen Thekla Walker willkommen. Bevor Günther Seitz und Carsten Braun die Ministerin durch die verschiedenen Abteilungen führten und auch ihre neueste Errungenschaft vorführten, informierte Salome Ehrenberger Thekla Walker mit einer kurzen Präsentation über das Unternehmen, die Arbeit und die Gebäude der einstigen Pulverfabrik.

Beim Rundgang zeigte sich die Ministerin sichtlich begeistert. Besonders von der neuesten Innovation: einem Roboter, der altes Glas und Kitt aus historischen Fenstern in Windeseile entfernt und zugleich eine Fuge einfräst, in die nachher die neue Scheibe eingesetzt werden kann. Zwei Jahre lang hat die Entwicklung gedauert, mittlerweile der Roboter im Probelauf und kommt demnächst in den Einsatz.