Nach der Umfirmierung von der Ernst Schleh-Zimmerei zur Zimmerei Schleh GmbH im Jahr 2017 war zunächst Ernst Schleh alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer mit seiner Schwester Margret Pitta als Prokuristin.

Um die Firma auch für die nächsten Jahre zu rüsten, sind nun auch offiziell Andreas Günter und Thomas Springmann zu Geschäftsführern ernannt worden. Günter und Springmann haben schon in den vergangenen Jahren eigenständige Bereiche geführt und verantwortet, was nun mit der Geschäftsführerbestellung anerkannt und auch nach außen getragen werde, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Schon seit Jahrzehnten im Betrieb

Andreas Günter, seit knapp 30 Jahren in der Zimmerei Schleh tätig, leitet seit vielen Jahren den technischen Bereich. Insbesondere in der Planung, der Arbeitsvorbereitung und als Leiter des Abbund- und Richtteams hat er schon unzählige Dächer und Holzhäuser realisiert. Günter ist zudem seit Jahren im Gesellenprüfungsausschuss der Zimmerer-Innung Freudenstadt tätig.

Thomas Springmann, seit knapp 20 Jahren in der Zimmerei Schleh beschäftigt, leitet seit vielen Jahren das Büroteam und ist verantwortlich für die Projektleitung und Koordination der Mitarbeiter und Fremdgewerke. Auch bei vielen Großprojekten leitete er die Arbeitsgemeinschaften mit verschiedenen Zimmererfirmen – zuletzt die kompletten Zimmererarbeiten des Neubaus der Traube Tonbach.

Ernst Schleh, seit fast 45 Jahren in der Zimmerei Schleh, übernimmt hauptsächlich die Akquise und Angebotserstellung und sorgt mit seinen Vernetzungen für interessante Aufträge, heißt es in der Mitteilung weiter. Nach vielen Jahren als stellvertretender Obermeister übernahm er vor zwei Jahren die Stelle des Obermeisters der Zimmerer-Innung Freudenstadt.

Die Zimmerei Schleh GmbH führt alle Bereiche der Zimmermannstätigkeiten aus, von der Restaurierung denkmalgeschützter Gebäude als Sondergebiet bis zu Neubauten.