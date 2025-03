Handwerk im Kreis Freudenstadt: Versammlung wählt Friedrich Barth zum neuen Kreishandwerksmeister

Die Kreishandwerkerschaft Freudenstadt hielt ihre Mitgliederversammlung bei der Unternehmensgruppe Fischer in Waldachtal ab. Geschäftsführer Lennart Nöller präsentierte den Mitgliedern laut Mitteilung der Kreishandwerkerschaft ein zufriedenstellendes Jahresergebnis für 2024. Trotz wirtschaftlicher Herausforderungen blicke die Kreishandwerkerschaft auf eine stabile finanzielle Entwicklung zurück.

Ein weiterer Schwerpunkt war die Vorstellung der Ergebnisse der aktuellen Handwerkskammerprüfung. In einem 49-seitigen Bericht bescheinigte die Kammer der Kreishandwerkerschaft einen „sehr guten Gesamteindruck“. Besonders hervorgehoben wurde das Engagement der haupt- und ehrenamtlich Verantwortlichen, die ihre Aufgaben mit hoher Sorgfalt, Zuverlässigkeit und Fachkompetenz wahrnehmen würden.

Ein besonderer Moment der Versammlung war die Verabschiedung von Alexander Wälde, der fast 14 Jahre lang als Kreishandwerksmeister in Freudenstadt tätig war. Im November 2024 wurde er zum Präsidenten der Handwerkskammer Reutlingen gewählt und musste daher sein Amt als Kreishandwerksmeister abgeben. Ihm wurde für seine langjährige ehrenamtliche Tätigkeit und sein Engagement als erster Repräsentant des Handwerks in der Region gedankt.

Landrat Rückert würdigt Wäldes Verdienste

Auch Landrat Klaus-Michael Rückert würdigte als Gast der Versammlung Wäldes Verdienste und betonte die gute Zusammenarbeit mit dem Handwerk. Gleichzeitig äußerte Rückert seine Vorfreude auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Kreishandwerksmeister.

Aufgrund der Amtsniederlegung war eine Neuwahl erforderlich. Zur Wahl stellte sich Friedrich Barth, Kfz-Mechanikermeister und Inhaber des Autohauses Barth in Schopfloch. Er wurde von der Versammlung einstimmig zum neuen Kreishandwerksmeister gewählt.

Bei der Mitgliederversammlung der Kreishandwerkerschaft in Waldachtal standen Wahlen auf der Tagesordnung. Foto: Kreishandwerkerschaft

Zu seinem ersten Stellvertreter wurde Siegfried Schmid, Malermeister und Inhaber des Malergeschäfts Mast in Freudenstadt, bestimmt. Als zweiter Stellvertreter wurde der bisherige Kassenprüfer Utz Schneider, Elektromeister und Inhaber der Elektrogesellschaft Werner Maier aus Alpirsbach, gewählt. Als neuer Kassenprüfer wurde Claudius Schaber, stellvertretender Obermeister der Schreiner-Innung Freudenstadt und Inhaber des gleichnamigen Schreinerbetriebs aus Freudenstadt, gewählt.

Großereignis im September in Freudenstadt

Geschäftsführer Nöller stellte ein geplantes Großereignis für das Handwerk in diesem Jahr vor: Am offiziellen „Tag des Handwerks“ – am 20. September 2025 – plant die Kreishandwerkerschaft gemeinsam mit den zugehörigen Innungen, der Stadt Freudenstadt, der Handwerkskammer Reutlingen und der Agentur für Arbeit Pforzheim-Calw eine Veranstaltung auf dem Marktplatz. Geplant sind verschiedene Mitmachaktionen, Handwerksvorführungen, spezielle Angebote für Kinder und eine Bewirtung.

Nach einer Kaffeepause begrüßte Alexander Bässler, Sprecher der Geschäftsführung der Unternehmensgruppe Fischer, die Gäste und gab spannende Einblicke in das breite Portfolio des Unternehmens. Anschließend folgte eine interessante Führung durch die Produktionshallen.