Handwerk im Kreis Calw: 115 frischgebackene Gesellen erhalten besonderes „Wertpapier“

Mit der traditionellen Lossprechungsfeier hat die Kreishandwerkerschaft Calw im Bad Liebenzeller Kurhaus 115 Nachwuchskräfte willkommen geheißen.
Eingeladen waren die frischgebackenen Gesellinnen und Gesellen zum erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung in den unterschiedlichen Ausbildungsberufen zusammen mit ihren Familien in den Spiegelsaal des Bad Liebenzeller Kurhauses. Angeführt von Kreishandwerksmeister Uwe Huber zogen die Junghandwerker unter kräftigem Beifall der zahlreichen Gäste entlang des Mittelgangs in den Saal ein und versammelten sich zum Erinnerungsfoto auf der Bühne.