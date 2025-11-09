Handwerk im Kreis Calw: 115 frischgebackene Gesellen erhalten besonderes „Wertpapier“

Eingeladen waren die frischgebackenen Gesellinnen und Gesellen zum erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung in den unterschiedlichen Ausbildungsberufen zusammen mit ihren Familien in den Spiegelsaal des Bad Liebenzeller Kurhauses. Angeführt von Kreishandwerksmeister Uwe Huber zogen die Junghandwerker unter kräftigem Beifall der zahlreichen Gäste entlang des Mittelgangs in den Saal ein und versammelten sich zum Erinnerungsfoto auf der Bühne.

Huber begrüßte den Handwerkernachwuchs zur Übergabe der Prüfungszeugnisse und Gesellenbriefe im Kreis von Vertretern aus Politik, Handwerk und Ausbildungspartnern sowie Berufsschulen zu dieser würdigen Abschlussfeier am Ende der Ausbildungszeit. „Sie alle haben den Grundstein für die Treppe nach oben gelegt“, so der Kreishandwerksmeister, „ und erhalten heute ihren auf der ganzen Welt geschätzten Gesellenbrief.“ Diesen bezeichnete er als „Wertpapier“ nach der erfolgreich genommenen ersten Hürde auf der beruflichen Laufbahn. Mit dem Satz „Dieser Tag und die Zukunft gehören Euch“ eröffnete er die mehrstündige Feier im voll besetzten Spiegelsaal.

Alle Gesellinnen und Gesellen auf der Bühne Foto: Sabine Stadler

Der Bad Liebenzeller Bürgermeister-Stellvertreter Sebastian Kopp war beeindruckt vom ergreifenden Moment des Einzugs der Fachkräfte im Handwerk, die mit Engagement und Mühe ihre Qualifikation erworben haben. Für Martin Hirschberger, Vorstandsmitglied der Handwerkskammer Karlsruhe, ist der Abschluss der weltbesten Ausbildung in den krisenfesten Berufen des Handwerks ein triftiger Grund zu feiern: „Sie alle haben das erste Ziel erreicht und die Welt steht Ihnen offen.“ Dabei appellierte er, dem Handwerk treu zu bleiben, auf diesem Fundament aufzubauen, den Meister zu machen und eventuell einen eigenen Betrieb zu führen.

Seitens des Landkreises Calw würdigte Andreas Knörle, Dezernent Infrastruktur, das Durchhaltevermögen des Handwerksnachwuchses. Er bezeichnete den Gesellenbrief als Karriere-Chip-Code im unverzichtbaren Motor der Gesellschaft, dem Handwerk. Für die Festansprache trug der Hauptgeschäftsführer Handwerk Baden-Württemberg, Peter Haas, die Originalkluft eines Schornsteinfegers samt dazugehörendem Zylinder. Seine Worte verdeutlichten den Gesellinnen und Gesellen, dass ihnen die bestandene Prüfung keiner nehmen kann und sie mit ihren beneidenswerten Berufen jeden Tag das Leben anderer verbessern können. Haas erwähnte auch die künftig geplante Erhöhung der Meisterprämie als Anreiz für die Weiterbildung.

Zur eigentlichen Lossprechung erhoben sich alle von ihren Plätzen, während Kreishandwerksmeister Uwe Huber die frischgebackenen Gesellinnen und Gesellen von ihren Verpflichtungen aus der Lehre freisprach und zu Angehörigen des Gesellenstandes innerhalb der Handwerkerfamilie erklärte. Anschließend wurden von den jeweiligen Obermeistern der einzelnen Berufe und den Gesellenprüfungs-Vorsitzenden, moderiert vom stellvertretenden Kreishandwerksmeister Andreas Perrot, die Gesellenbriefe und die Prüfungszeugnisse übergeben. Sie berechtigen zum Tragen des Berufsnamens. Geehrt wurden sieben erste Kammersieger, sechs zweite und ein dritter Kammersieger sowie insgesamt 14 Innungssieger und zwei Prüfungsbeste der Prüfungen Sommer 2025 und Winter 2024/25.

Raumausstatterin Mia Sofie Lamprecht-Ramsperger Foto: Sabine Stadler

Grußworte der Gesellen sprach die 21-jährige Raumausstatterin Mia Sofie Lamprecht-Ramsperger, die sich nach dem Abitur für einen kreativen handwerklichen Beruf voller Leidenschaft und Herzblut entschieden hat. Nach Schlussworten von Huber und der Verlosung der Sonderpreise und Wertgutscheine waren die Gäste zu herzhaften und süßen Häppchen eingeladen. Die Feier umrahmte die Band „Dr. Gonzo“ musikalisch.

Die Sieger

Landessieger und Kammersieger:

Louis Frey, Straßenbauer; Nils Gerken, Technischer Modellbauer; Mia Sofie Lamprecht-Ramsperger, Raumausstatterin; Steffen Lang, Kraftfahrzeugmechatroniker; Ralf Sautter, Elektroniker; Fachrichtung Maschinen- und Antriebstechnik; Luis Schulz, Feinwerkmechaniker; Tim Stadel, Land- und Baumaschinenmechatroniker; Marco Hauser, Fahrzeuglackierer; Kayla Kaiser, Malerin und Lackiererin; Aaron Müller, Schreiner; Cornelius Perrot, Zimmerer; Marlon Philips, Anlagenmechaniker SHK; Fynn Reichle, Klempner; Jan Bauer, Anlagenmechaniker SHK

Innungssieger: Melina Fromm, Raumausstatterin; Madlen Held, Friseurin; Pit Ohms, Zimmerer; Paul Pröbius, Schreiner; Clemens Rathfelder, Feinwerkmechaniker; Kevin-Jan Reikowski, Anlagenmechaniker SHK; Felix Reinwald, Elektroniker, Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik; Gerrit Rothhammer, Maurer; und Martin Seifert, Elektroniker Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik