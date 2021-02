Handwerk Fast vierzig Jahre Zimmermann in Sigmarswangen

1996 hat Buck sich selbstständig gemacht. "Ein guter Kumpel hat mir seine Scheune als Räumlichkeit angeboten. Als Einstieg war das ideal." 1998 kam dann die Familie Gühring auf Buck zu und bot ihm die Räumlichkeiten der mittlerweile insolventen Zimmerei an. "Das Angebot habe ich gerne angenommen und war dort weitere zwei Jahre." Das Verpackungsunternehmen der Gührings ist 2000 dann expandiert und benötigte den Platz zurück. "Ich wollte dann zurück nach Sigmarswangen, wo auch meine Mutter herkam. Da wurde mir ein Bauplatz im Industriegebiet angeboten. 2001 habe ich dort meine Halle gebaut.", schildert Buck. "Das ist jetzt genau 20 Jahre her."

Was Buck allerdings noch fehlte, war eine Bürokraft zur Unterstützung. Da kam Gabi ins Spiel und hat diese Arbeit übernommen. "Jetzt ist sie meine Frau und bei mir engagiert", erinnert sich Berndt Buck lächelnd. Heute haben die beiden drei Töchter.­ "Gabi war nicht meine erste Frau. Mit meiner Ex-Frau habe ich auch eine Tochter und einen Sohn. Aber das Verhältnis ist gut zwischen uns allen."

2004 hat Buck in Sigmarswangen ein Wohnhaus gekauft, das nur ein paar hundert Meter von der Industriehalle entfernt ist. Im Haus selbst ist auch das Büro der Zimmerei, dort findet auch die Planung statt. Im Mai ist Buck seit 25 Jahren selbstständig.

"Wenn ich etwas gelernt habe, dann wie wichtig ein guter Chef und gute Mitarbeiter sind", betont Buck. "Dann kann man ganz andere Arbeit leisten, weil es einem auch Spaß macht." Der 54-Jährige hebt besonders seinen Gesellen Tobias Bässler hervor. "Er hatte vergangenes Jahr nicht einen Fehltag. Er hat ein unglaubliches Fachwissen und tolle Fähigkeiten, das so manchen Meister in den Sack steckt." Bässler ist seit 15 Jahren bei der Zimmerei Buck. Aber auch auf seine drei anderen Mitarbeiter ist der Meister stolz. "Ich habe einen weiteren Gesellen, einen Lehrling und einen Bauhelfer. Ich kann mich glücklich schätzen, nicht jeder hat so ein zuverlässiges Team wie ich."

Zellulose und Holzfaser sind nachhaltiger

Aber Buck spricht auch ein für ihn schwieriges Thema an. "Dieser Beruf wird immer benötigt. Es herrscht ein immenser Facharbeitermangel. Wir müssen weiter ausbilden. Aber es ist an der Zeit, ausgelernte Handwerker besser zu bezahlen und nicht unter ihrem Wert zu verkaufen." Für Berndt Buck müssen die Preise angepasst werden. In der Industrie seien die Stundenlöhne deutlich höher angesetzt. "Wir arbeiten draußen, bei jedem Wetter. Da geht es nicht um eine Erhöhung von 15 Euro, sondern für den Anfang vielleicht mal um fünf Euro pro Stunde. Davon erhalten vier Euro meine Mitarbeiter und ich einen.­"

Gibt es noch Ziele? "Zimmermann ist einer der ältesten Berufe, die es gibt. Ich bin bemüht, die Tradition weiterhin zu wahren." Und wie? "Jeder von uns trägt eine Arbeitskluft und wir bearbeiten unsere Dachstühle noch von Hand." Zudem nutze man nur ökologische Baustoffe und achte besonders auf Nachhaltigkeit. "Als ich meine Lehre vor 35 Jahren begonnen habe, hat man ausschließlich mit Mineralwolle gearbeitet. Heute ist das Sondermüll und muss speziell entsorgt werden. Zwar arbeitet man noch bis heute damit, aber wir versuchen, es zu vermeiden." Buck verwende hauptsächlich Zellulose (Papier) oder Holzfaser als Dämmstoff.­ "Ein Haus steht für viele Generationen, man muss auf die Nachkommen achten. Wenn wir das beherzigen, haben wir noch lange was von unserer Umwelt. "

Vor 39 Jahren hat Berndt Buck seine Lehre als Zimmermann begonnen und hat es bis heute nicht bereut, sich für seinen Traumjob entschieden zu haben. "Die Arbeit mit Holz macht mir Spaß, es ist ein natürlicher Stoff. Ich bin immer an der frischen Luft, wenn ich nicht gerade Bürokram mit meiner Frau erledigen muss. Ich bin glücklich und würde mich jederzeit wieder für diesen Beruf entscheiden".