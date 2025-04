Vorsitzende Vanessa Zanker begrüßte die Anwesenden und zu Beginn der Versammlung gedachte man der verstorbenen Mitglieder des vergangenen Jahres.

Schriftführerin Cornelia Kaupp eröffnete den Rückblick und berichtete über musikalische Auftritte sowie die geselligen Aktivitäten des Vereins.

Lesen Sie auch

Kassiererin Silke Michler konnte laut Mitteilung ein kleines Plus in der Kasse verzeichnen, was dem Verein eine solide finanzielle Basis sichert.

Musikalische Fähigkeiten gelobt

Im Bericht der Dirigentin Uta Borho lobte diese die musikalischen Fähigkeiten der Musiker. Das Orchester konnte sich bei einigen Auftritten präsentieren und die Rückmeldungen zum Kirchenkonzert waren durchweg positiv. Dies motiviere sie, mit Freude und Elan die nächsten musikalischen Herausforderungen anzunehmen.

Im Anschluss stand das Thema Wahlen auf der Tagesordnung. Trotz vieler Posten, die zu wählen waren, konnte dieser Punkt im Rekordtempo abgehakt werden. Es wurden gewählt: Vanessa Zanker (Vorsitzende), Heike Rebmann-Fehrenbacher (stellvertretende Vorsitzende), Silke Michler (Kassiererin), Cornelia Kaupp (Schriftführerin), Beate Höfler (Kassenrevisorin) und Sabine Moosmann (Listenführerin).

Sabine Moosmann probt fleißig

Für besonders fleißigen Probenbesuch mit lediglich zwei Fehlproben erhielt Sabine Moosmann ein Geschenk überreicht. Zum Abschluss gab Vanessa Zanker einen Ausblick auf die kommenden Aktivitäten. Unter anderem steht im Rahmen des 750-jährigen Jubiläums die Ausstellung in der Wilhelm-Kimmich-Galerie an sowie die Gestaltung des Festaktes am 27. September im Gemeindehaus. Am 26. Oktober wird zur Ehrung der aktiven und passiven Mitglieder zur Matinée eingeladen.