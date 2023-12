Handgranatenwurf in Altbach: Angeklagter lässt im Prozess Vorwürfe einräumen

1 Der Angeklagte sitzt zu Beginn des Prozesses im Gerichtssaal. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Seit Monaten führen zwei rivalisierende Gruppen im Raum Stuttgart eine blutige Fehde, der Höhepunkt war ein Handgranatenanschlag auf eine Trauergemeinde in Altbach. Nun hat der Angeklagte die Tat durch seinen Anwalt einräumen lassen.









Es hätte in einem Blutbad enden können, was aus Sicht der Staatsanwaltschaft Anfang Juni auf dem Friedhof der 6000-Seelen-Gemeinde Altbach bei Stuttgart passiert ist: Ein 23-Jähriger schleudert dort eine Handgranate in Richtung einer Trauergemeinde. Rund 50 Menschen stehen zu diesem Zeitpunkt vor der Aussegnungshalle, darin haben sie sich gerade von einem jungen Mann verabschiedet. Dass es an diesem Tag im Frühsommer nicht viele Tote gibt, ist nur einem glücklichen Zufall zu verdanken. Die Granate prallt an einem Ast ab, landet 30 Meter von der Gruppe entfernt und explodiert dort. Trotzdem werden mindestens 15 Menschen teils schwer verletzt.