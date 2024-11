Handgemachtes kommt gut an: Altdorfer Weihnachtszauber erhält großen Zulauf

1 Die Besucher fanden in Altdorf auch außergewöhnliche Stücke. Foto: Decoux /Sandra Decoux

Ein tolles Rahmenprogramm und jede Menge Kunsthandwerk lockte am Mittwoch zahlreiche Besucher zum Weihnachtszauber der Turngemeinde Altdorf.









Die TGA hat am Mittwoch den ersten Weihnachtsmarkt in der südlichen Ortenau eröffnet. Rund 20 Privatpersonen, die Kita Zwergen Oase, die Natur- und Montessorischule mehrere Klassen der Grundschule sowie die Blumenwerkstatt hatten an ihren schmuckvollen Ständen auf dem Schulhof. jede Menge Kreatives angeboten. Die Kunsthandwerker und Hobbykünstler, die auch von weiter her den Weg nach Altdorf gemacht hatten, hatten viele kreative Geschenkideen mitgebracht, die sich für die Liebsten daheim unter dem Weihnachtsbaum gut machen. Schwarzwälder Motive, Wild aus eigener Jagd, Naturseifen, Kerzen, lustige Krabbelschuhe, Taschen, Schmuck und vieles mehr hatten die Anbieter im Sortiment. Lichterketten sorgten für ein stimmungsvolles weihnachtliches Ambiente auf dem Schulhof.