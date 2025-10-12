Handelsstreit: China wirft USA nach Zollankündigung Doppelmoral vor

China übt scharfe Kritik an Donald Trumps jüngster Zollankündigung. Der Handelskonflikt eskaliert erneut im Streit um wichtige Rohstoffe. Peking droht mit eigenen Maßnahmen.
Peking - China wirft den USA nach der Ankündigung weitere Zölle durch Präsident Donald Trump Doppelmoral vor und droht mit Gegenmaßnahmen. Washington verallgemeinere seit langem das Prinzip der nationalen Sicherheit, missbrauche Exportkontrollen, wende diskriminierende Maßnahmen gegen China an und dehne einseitig seine Gerichtsbarkeit bei Produkten wie Halbleitern oder Computerchips aus, erklärte das Handelsministerium in Peking.