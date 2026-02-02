US-Präsident Trump belegte Indien mit Strafzöllen, um angebliche Ungleichgewichte im Handel mit den USA auszugleichen, und kritisierte den Bezug von Öl aus Russland. Jetzt soll es einen Deal geben.
Washington - US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, Zölle auf den Import indischer Produkte zu senken. In einem Post auf seiner Plattform Truth Social sprach er davon, die von ihm verhängten sogenannten reziproken Zölle gegen das Land von 25 auf 18 Prozent zu reduzieren. Als solche bezeichnet Trump Zölle, die angebliche Ungleichgewichte und Benachteiligungen für die USA im internationalen Handel ausgleichen sollen.