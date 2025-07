Handelskrieg: USA wollen Fristverlängerung bei Verhandlungen mit China

1 US-Finanzminister Scott Bessent trifft sich nächste Woche mit seinem chinesischen Amtskollegen in Stockholm. (Archivbild) Foto: J. Scott Applewhite/AP/dpa Am 12. August soll die Frist eigentlich enden - drei Wochen vorher stimmt der US-Finanzminister neue Töne an.







Link kopiert



Washington - Im Zollstreit mit China wollen die USA über eine Fristverlängerung reden. "Ich werde am Montag und Dienstag mit meinen chinesischen Amtskollegen in Stockholm sein und daran arbeiten, was am ehesten eine Verlängerung sein wird", sagte US-Finanzminister Scott Bessent in einem Interview mit dem US-Sender Fox Business Network. Die Frist läuft eigentlich zum 12. August aus - 90 Tage lang sollten die Zölle reduziert werden, um Gespräche zwischen beiden Nationen zu ermöglichen.