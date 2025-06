Handelskonflikte unter Trump: Zollstreit macht Indien für Investitionen attraktiver

2 Indiens Premierminister Modi: Das Land könnte vom Zollstreit zwischen den USA und China profitieren (Archivbild) Foto: Ben Curtis/AP/dpa 2 Bilder - Fotostrecke öffnen Der Handelskonflikt zwischen den USA und China schreckt Unternehmen ab - einige wollen stärker in Indien investieren. Zugleich wächst die Angst, dass sich ein ähnliches Fiasko wie in China wiederholt.







Berlin - Angesichts des Zollstreits zwischen den USA und China wollen deutsche Unternehmen ihr Geschäft in Indien ausbauen. 79 Prozent der befragten Firmen planten dort bis 2030 Investitionen, heißt es in einer Umfrage der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG und der Deutsch-Indischen Handelskammer. Dieses Jahr seien es erst 53 Prozent. Gut ein Drittel (35 Prozent) peile bis 2030 Summen von über fünf Millionen Euro an. Hintergrund sei die Rivalität zwischen den USA und China, die ihren eskalierten Zollstreit nur teilweise beigelegt haben.