Washington - US-Präsident Donald Trump rudert im internationalen Handelskonflikt zurück und setzt bestimmte gerade in Kraft getretene Zölle für 90 Tage aus. Das kündigte Trump in einem Beitrag auf der Plattform Truth Social an und kündigte, an, während der Pause solle ein universeller Zollsatz in Höhe von 10 Prozent gelten. Für China gilt das nicht - auf chinesische Einfuhren verhängte Trump stattdessen noch mal höhere Zölle.