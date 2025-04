Handelskonflikt: Nintendo verschiebt Switch-2-Vorbestellungen wegen Zöllen

1 Die neuen US-Zölle haben auch Auswirkungen auf die Videospiel-Branche. (Archivbild) Foto: Benedikt Wenck/dpa

Der Spielekonzern Nintendo bringt Anfang Juni eine neue Konsole auf den Markt. Die Vorbestellungen in den USA sollten eigentlich in wenigen Tagen beginnen. Doch neue US-Zölle durchkreuzen den Plan.









Washington - Nintendo verschiebt angesichts der neuen US-Zölle Vorbestellungen für die Spielekonsole Switch 2 in den Vereinigten Staaten. "Vorbestellungen für Nintendo Switch 2 in den USA werden nicht am 9. April 2025 beginnen, um die möglichen Auswirkungen von Zöllen und die sich entwickelnden Marktbedingungen zu bewerten", teilte der japanische Spielehersteller mit. "Nintendo wird den Zeitplan zu einem späteren Zeitpunkt aktualisieren." Es bleibe aber bei dem Plan, die Konsole am 5. Juni auf den Markt zu bringen.