Handelskonflikt: Goldpreis klettert - Bericht über US-Zölle auf Goldbarren

Die «Financial Times» berichtet über neue US-Zölle auf die Einfuhr von Goldbarren - das würde vor allem die Schweiz treffen. In New York kommt es zu Preissprüngen.
London/Frankfurt - Nach Berichten über neue US-Zölle auf die Einfuhr bestimmter Goldbarren ist der Goldpreis in New York deutlich angestiegen. Während sich der Goldpreis in London wenig bewegte, gab es bei den Preisen für Termingeschäfte in New York einen deutlichen Anstieg. Hier kletterten die Notierungen zwischenzeitlich auf über 3.530 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Monaten.