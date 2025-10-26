1 Li Chenggang, Verhandler in internationalen Handelsfragen, hat eine vorläufige Einigung mit den USA bekanntgegeben. (Archivbild) Foto: Johannes Neudecker/dpa Können Donald Trump und Xi Jinping den Zollstreit beilegen? Kurz vor einem geplanten Treffen der beiden Staatschefs sind die Chancen auf eine Einigung gestiegen.







Kuala Lumpur/Peking - China und die USA haben sich im Zollstreit nach Angaben aus Peking angenähert. Beide Seiten seien zu einer vorläufigen Einigung gelangt, sagte Li Chenggang, Vize-Sekretär im chinesischen Handelsministerium, nach Gesprächen mit der US-Seite. Diese müsse nun auf beiden Seiten "ein internes Genehmigungsverfahren durchlaufen". Konkrete Angaben zu den Inhalten machte China zunächst nicht.