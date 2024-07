Trotz zahlreicher Aktionen wie dem verkaufsoffenen Sonntag oder der Ausbildungsmesse KAZ fehlt es dem Handels- und Gewerbeverein an aktiven Personen.

Die regelmäßig im Frühjahr und Herbst stattfindenden verkaufsoffene Sonntage, die Organisation des Weinstandes von Oberkirch oder das Sponsern von Weihnachtstassen, die als Geschenk bei Kindern für leuchtende Augen sorgen, war nur ein kleiner Ausschnitt der Aktivitäten des Handels- und Gewerbevereins (HGV).

Bei der kürzlich stattgefundenen Jahresversammlung blickte der HGV auch auf die Betriebsbesuche zurück, die die Vielfalt an Arbeitgebern in Sulz verdeutlichen. Auch das Speed-Dating im Backsteinbau ist in den letzten Jahren auf den Weg gebracht worden. Da es dieses Jahr keine Förderung durch das Land Baden-Württemberg gibt, muss die Veranstaltung 2024 ausfallen.

Lesen Sie auch

Schwierige Kandidatensuche

Einen großen Posten stellt die Ausbildungsmesse KAZ dar, die sich bereits in der ganzen Region etabliert hat. Für den 25. Oktober kann aufgrund der hohen Anfrage nicht allen Ausstellern zugesagt werden, da die Kapazitäten der Stadthalle zu gering sind. „

Wie manch anderer Verein auch, sucht der HGV nach tatkräftigen Mitstreitern und Nachwuchs. „Wir hatten wirklich alle Mühe, dass wir für alle wesentlichen Positionen Kandidaten gefunden haben“, beschrieb Vorsitzende Gislinde Sachsenmaier die Situation.

Die Preise unterscheiden sich

Kritisch sah sie, dass die Mitgliederzahl des Vereins stagniere oder sogar zurückgehe. So schwanke man um die 80 Mitglieder, wobei einige auch kündigten, weil für sie anscheinend kein konkreter Nutzen der Mitgliedschaft spürbar sei.

Deshalb habe man sich bereits seit mehreren Jahren dafür entschieden, bei den Preisen für die KAZ deutlich zwischen Mitglieder und Nichtmitglieder zu unterscheiden.

Posten werden besetzt

Sachsenmaier verabschiedete den langjährigen Kassierer Michael Schmid, der nach über 15 Jahren das zeitaufwendige und verantwortungsvolle Amt abgab. Auch Hans-Rolf Bossenmaier stellte sein Amt als Rechnungsprüfer zur Verfügung.

Bei der anschließenden Wahl wurde Karl-Heinz Günthner als neuer Kassierer, Michael Schmid als Rechnungsprüfer und Ute Blaurock als Beisitzerin bestimmt.

Bestätigt in ihren bisherigen Ämtern wurden Gislinde Sachsenmaier (Vorsitzende), Birgit Stiehle (stellvertretende Vorsitzende), Sabine Küstermann (Schriftführerin), die beiden Beisitzer Ludwig Stiehle und Michael Soukop sowie Manfred Mangold (Rechnungsprüfer).