Handels- und Gewerbeverein St. Georgen: Oster-Los-Aktion vergibt 4000 Gewinne

„Bei jedem Einkauf etwas gewinnen – es gibt keine Nieten“, unter diesem Motto findet die diesjährige Oster-Los-Aktion des Handels- und Gewerbevereins (HGV) St. Georgen in diesem Frühjahr statt. Bereits im vergangenen Jahr fand die Aktion einiges an Zuspruch, drum warten nun einige Preise auf die Kunden.

Fritz Kaspar ist Inhaber des Modehaus Kaspar in St. Georgen. Er ist Mitglied des Handels- und Gewerbeverein und speziell für den Arbeitskreis des HGVs zuständig. Kaspar berichtet unserer Redaktion von der Aktion.

Lesen Sie auch

4000 Lose zu vergeben

Ab kommenden Dienstag, 1. April, wird in den Geschäften St. Georgens gerubbelt – insgesamt warten 4000 Rubbellose auf den Einkauf der Kunden. Das Beste: Man kann nur gewinnen, es gibt nämlich keine Nieten. „Wir wollen, dass Leute mal wieder mehr in Geschäfte gehen“, erzählt der Unternehmer. Drum machen einige, völlig verschiedene Gewerbe bei der Kampagne mit. Optiker, verschiedene Textilhändler, die Metzgerei und auch Edeka geben jedem Kunden nach ihrem Einkauf ein Rubellos. Mit ihnen bekommen die Einkäufer bei ihrem nächsten Besuch einen kleinen Sachpreis, bestätigt Kaspar. Um welche Preise es sich dabei handelt, möchte er nicht verraten – „das soll eine Überraschung sein.“

„Wir wollen somit wieder mehr Aufmerksamkeit auf kleine Läden ziehen. Erreichen, dass Menschen wieder öfter hingehen und es sich vielleicht herumspricht“, erklärt er. Bereits im vergangenen Jahr veranstaltete der Handels- und Gewerbeverein diese Kampagne, schon damals kam sie gut an. Die 4000 Lose werden solange verteilt, wie der Vorrat reicht. Bis zum 31. Mai, also etwa zwei Monate, können die Rubellose eingelöst werden. Danach würden die Lose nur „wohlwollend“ eingetauscht, sagt Kaspar. Er selbst beteiligt sich an der Aktion auch mit seinem Modehaus. Was es bei ihm zu gewinnen gibt, muss man allerdings bei einem Besuch selbst herausfinden.