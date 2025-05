1 Trumps Zölle auf Autoteile werden wirksam. (Archivbild) Foto: Paul Sancya/AP/dpa

Aluminium, Stahl, Autos - und nun Autoteile: US-Präsident Trump hat auf die Einfuhr diverser Waren Zölle verhängt. Zwar gibt es einige Erleichterungen. Die Autobranche trifft es dennoch hart.









Washington - In den USA sind die von Präsident Trump angekündigten Zölle auf bestimmte Autoteile am Samstag in Kraft getreten. Es gilt ein Aufschlag von 25 Prozent. Erleichterungen gibt es für Hersteller, die ihre Fahrzeuge in den USA endmontieren. Sie können sich einen Teil der Zölle rückerstatten lassen.