Handel und Tourismus: Die NeubulachCARD soll Gutscheine ablösen

Die Stadt will bei Handel und Tourismus neue Wege gehen. Eine Jahrzehnte alte Kooperation beendet sie deshalb, möchte ein bestehendes Angebot im Gegenzug aber ausbauen.
1987, also vor fast 40 Jahren, fasste der Neubulacher Gemeinderat einen Beschluss. Die Stadt wollte damals etwas für den Tourismus tun, der damals noch Fremdenverkehr hieß. Das Gremium beschloss 1987 eine finanzielle Förderung, um die Übernachtungszahlen zu steigern. Die Stadt suchte nach lokalen Kooperationspartnern in der Branche, die sich auch mit Geld an dem Vorhaben beteiligen. Die Privatzimmer- und Ferienwohnungsvermieter waren mit dabei.