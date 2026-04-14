Handel und Gewerbe: Oberndorfs City-Managerin Sophie Bihl wird abgelöst

Das kommt für manchen überraschend: Sophie Bihl fällt als City-Managerin in Oberndorf ab sofort aus. Wir fragen bei der Stadt nach den Gründen – und wie es nun weitergeht.

Neue Mitglieder, mehr verkaufte Gutscheine und eine deutlich höhere Sichtbarkeit für Handel und Gewerbe: Über den positiven Einfluss von City-Managerin Sophie Bihl für den Handels- und Gewerbeverein und die Stadt Oberndorf hat der HGV erst kürzlich im städtischen Ausschuss berichtet. Jetzt wurde unter anderem bei der Hauptversammlung des HGV bekanntgegeben, dass Sophie Bihl „ausfällt“. Der Grund dafür ist ein erfreulicher, wie wir von ihr persönlich erfahren.

Bihl stellt zunächst klar, dass sie nicht als City-Managerin ausscheidet, sondern lediglich eine kleine Pause einlegt. Sie werde zum dritten Mal Mutter und gehe in Elternzeit, teilt sie uns mit.

Seit Juli 2025 tätig

Im Juli 2025 hatte sie die auf drei Jahre befristete Stelle mit einem Umfang von 25 Wochenstunden angetreten. Finanziert wird diese zu 60 Prozent von der Stadt, zu 40 Prozent vom HGV. Eingerichtet wurde sie, um die Aktivitäten im Stadtmarketing und in der Wirtschaftsförderung zu bündeln und neue Impulse für den Wirtschafts- und Handelsstandort Oberndorf zu setzen.

Bihls Tätigkeit ende zunächst mit Beginn der Mutterschutzfrist, teilt die Stadt auf Nachfrage unserer Redaktion hin mit. Über eine mögliche Fortführung zu einem späteren Zeitpunkt könne aktuell noch keine abschließende Aussage getroffen werden.

„Wir danken Frau Bihl sehr herzlich für ihr großes Engagement und die wertvollen Impulse, die sie in den vergangenen Monaten für die Innenstadt und den lokalen Handel gesetzt hat“, sagt die Erste Beigeordnete und Wirtschaftsförderin der Stadt, Dilek Akdeníz. „Sie hat wichtige Projekte angestoßen und die Zusammenarbeit zwischen Stadt, Handel und Gewerbe aktiv gestaltet.“

Aufgaben werden neu priorisiert

Um die laufenden Aktivitäten weiterhin erfolgreich umzusetzen, würden sich Stadt und HGV derzeit eng über die nächsten Schritte abstimmen. Klar sei dabei bereits: Die bisherigen Aufgaben der Citymanagerin würden neu priorisiert. Der Vorstand des HGV sowie engagierte Mitglieder würden laufende Projekte weiterhin aktiv begleiten und sicherstellen, dass zentrale Maßnahmen fortgeführt werden können.

Darüber hinaus werde die städtische Pressestelle, vertreten durch Jasmin Rapp, den Handels- und Gewerbeverein künftig in begrenztem zeitlichen Umfang bei Aktionen, Veranstaltungen und Kommunikationsmaßnahmen unterstützen. Ziel sei es, Synergien zwischen Stadtverwaltung und Gewerbeverein noch besser zu nutzen und gemeinsame Projekte effizient umzusetzen.

Erste Beigeordnete in Ausschuss gewählt

„Ein sichtbares Zeichen der intensiven Zusammenarbeit ist auch die Wahl der Ersten Beigeordneten und Wirtschaftsförderin Dilek Akdeníz in den Ausschuss des HGV“, teilt die Stadt mit. Damit werde die strategische Verzahnung zwischen Stadt und Gewerbeverein weiter gestärkt.

Ein erstes gemeinsames Highlight stehe bereits bevor: Am 16. und 17. Mai findet das Oberndorfer Frühlingsfest statt. „Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Veränderungen ist eine starke Partnerschaft zwischen Stadt, Handel und Gewerbe besonders wichtig“, betont Akdeníz. „Gemeinsam wollen wir den Wirtschafts- und Handelsstandort Oberndorf am Neckar weiter stärken und die Attraktivität unserer Innenstadt nachhaltig sichern.“