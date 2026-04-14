Handel und Gewerbe: Oberndorfs City-Managerin Sophie Bihl wird abgelöst

Das kommt für manchen überraschend: Sophie Bihl fällt als City-Managerin in Oberndorf ab sofort aus. Wir fragen bei der Stadt nach den Gründen – und wie es nun weitergeht.
Neue Mitglieder, mehr verkaufte Gutscheine und eine deutlich höhere Sichtbarkeit für Handel und Gewerbe: Über den positiven Einfluss von City-Managerin Sophie Bihl für den Handels- und Gewerbeverein und die Stadt Oberndorf hat der HGV erst kürzlich im städtischen Ausschuss berichtet. Jetzt wurde unter anderem bei der Hauptversammlung des HGV bekanntgegeben, dass Sophie Bihl „ausfällt“. Der Grund dafür ist ein erfreulicher, wie wir von ihr persönlich erfahren.