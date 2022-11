1 Lysann Masic-Reppe (links) von der Stadt Dornhan, Stephan Kaufmann und Christina Braun von der IHG sowie Dornhans Bürgermeister Markus Huber freuen sich schon auf die Wiederauflage. Foto: Günther

Die Stadt Dornhan sowie die Interessengemeinschaft Handel und Gewerbe (IHG) lassen ihren Neujahrsempfang in der Stadthalle wieder aufleben.















Link kopiert

Dornhan - Weil man den Spruch öfter hört, tritt Bürgermeister Markus Huber ihm umso vehementer entgegen: "Nein, das ist nicht nur eine Veranstaltung für die Großkopferten." Beim Neujahrsempfang sei jeder Interessierte willkommen, betont der Bürgermeister, keineswegs werde nur in die Halle gelassen, wer eine Einladung vorzeigen könne.

Zweimal in Folge war der Neujahrsempfang in Dornhan zuletzt ausgefallen. Aber am Freitag, 3. Februar 2023, soll das gesellschaftlich bedeutende Ereignis in Dornhan und Umgebung wieder stattfinden, ganz traditionell an einem Freitag Anfang Februar, musikalisch unterstützt von der Musikschule Tausch aus Dornhan.

Persönlicher Kontakt bleibt unersetzbar

Bürgermeister Huber sowie Christina Braun und Stephan Kaufmann von der Interessengemeinschaft Handel und Gewerbe (IHG) sind optimistisch: Die Veranstaltung werde nach derzeitigem Stand von pandemischen Störungen unbehelligt über die Bühne gehen können.

Und das sei auch gut so, finden Christina Braun und Stephan Kaufmann, die zusammen mit Thomas Paschke den Vorstand der IHG bilden. "Persönlicher Kontakt lässt sich einfach durch nichts ersetzen", sagen die beiden unisono.

Wie früher rechnen die Stadt und die IHG beim Comeback des Neujahrsempfangs mit 300 bis 350 Gästen aus Wirtschaft und Verwaltung, von Schulen und Kindergärten, von Kirchengemeinden und Vereinen.

Auto-Branche bedeutsam für die Region

Diesem Querschnitt der GeselIschaft wird ein spannender Referent präsentiert. Stefan Wolf wird in der Dornhaner Stadthalle sprechen. Er ist Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall und Vorstandsvorsitzender der weltweit tätigen Elring Klinger AG mit Hauptsitz in Dettingen/Erms.

Beide Funktionen machten den gebürtigen Oberndorfer Wolf hochinteressant als Redner, findet Bürgermeister Huber. Zum einen könne er die wirtschaftliche Situation aus Arbeitgebersicht einschätzen. Als Chef eines in der Elektromobilität engagierten Unternehmens wisse er aber auch, wie es in der wichtigen Auto-Branche weitergehe. Das sei besonders für zahlreiche Betriebe in und um Dornhan bedeutsam, betont der Bürgermeister.

Ideen austauschen und Geschäfte anbahnen

Huber wird am 3. Februar die Begrüßungsrede halten und in Dialogform mit Christina Braun von der IHG die Themen ansprechen, die in Dornhan und anderen Gemeinden aktuell auf den Nägeln brennen.

Beim Neujahrsempfang solle es aber nicht nur darum gehen, Rednern zuzuhören, sagt IHG-Vorstand Stephan Kaufmann. "Das ist auch eine Gelegenheit, sich wiederzusehen und auszutauschen." Gar nicht so selten sei es, dass beim Neujahrsempfang Ideen diskutiert werden oder gar ein Grundstein gelegt wird für eine Zusammenarbeit, verrät er. Vielleicht passiert das schon beim Sektempfang, der wie früher gegen 18.30 Uhr beginnen soll.