Handel und Gewerbe: Das hat Oberndorfs City-Managerin Sophie Bihl bereits bewirkt

Fast ein Dreivierteljahr ist Sophie Bihl schon Oberndorfs City-Managerin. Was konnte sie seitdem bewirken? Und was hat sich in Sachen Leerstände getan?
Sie soll Oberndorf sichtbar machen und nach vorne bringen: Seit Juli 2025 ist Sophie Bihl Oberndorfs City-Managerin. Die Initiative ging vom Handels- und Gewerbeverein aus, der mit seiner ehrenamtlich tätigen Führungsriege an die Kapazitätsgrenzen gestoßen war. Der Gemeinderat hatte mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit zugestimmt, 60 Prozent der Kosten zu übernehmen. Jetzt informierte der HGV ihn, was sich seit der Einstellung von Sophie Bihl getan hat.