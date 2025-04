Handel: Trump will in nächsten zwei bis drei Wochen Zölle festlegen

Trump will in nächsten zwei bis drei Wochen Zölle festlegen

Die USA verhandeln nach Angaben der Regierung mit vielen Ländern im Handelskonflikt. Mit China seien sie täglich im Kontakt, sagt Präsident Trump. Er nennt auch eine neue Frist.









Washington - Im internationalen Handelskonflikt hat US-Präsident Donald Trump angekündigt, in den nächsten zwei bis drei Wochen Zölle festzusetzen, wenn er keine Fortschritte bei den Gesprächen sehe. "Wenn wir keine Vereinbarung mit einem Unternehmen oder einem Land haben, werden wir den Zoll festsetzen. Wir legen einfach den Zoll fest", sagte Trump bei der Unterzeichnung mehrerer Dekrete zum Bildungssystem in Washington. Das werde in den nächsten Wochen passieren, erklärte Trump. Das könne auch für China gelten, sagte der Präsident. Vielleicht gebe es aber für China eine besondere Vereinbarung.