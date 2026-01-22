Handel: Spielwarenhändler Rofu Kinderland meldet Insolvenz an

Starke Online-Konkurrenz und ein schwaches Weihnachtsgeschäft haben die traditionsreiche Firma in Schieflage gebracht. Nun wird ein Investor gesucht, um das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen.
Mainz - Der Spielwarenhändler Rofu Kinderland aus Rheinland-Pfalz hat nach einem schlechten Weihnachtsgeschäft Insolvenz angemeldet und sucht einen Investor. Geplant sei eine Insolvenz in Eigenverwaltung, wie das Unternehmen mit rund 2.000 Beschäftigten und mehr als 100 Filialen in sieben Bundesländern mitteilte. Bei diesem Verfahren bleibt üblicherweise die Firmenleitung im Amt und wird von Beratern unterstützt. Zuvor hatte die "Wirtschaftswoche" berichtet.