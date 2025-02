Handel: Sparsame Verbraucher: Nahrungsmittelriese Nestlé schrumpft

1 Dem Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé machen gestiegene Preise zu schaffen (Archivbild) Foto: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa

Der weltgrößte Lebensmittelkonzern kämpft mit einer schwachen Nachfrage. Viele Menschen halten sich wegen gestiegener Preise bei Markenartikeln zurück. Nun will der Maggi-Hersteller sparen.









Vevey - Der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern Nestlé will nach einem Gewinnrückgang 2024 beim Einkauf sparen und in wichtige Marken investieren - darunter für Kaffee und Tierfutter. Das kündigte der neue Vorstandschef Laurent Freixe im schweizerischen Vevey an. Als Beispiele nannte er neue Nespresso-Produkte oder Luxusfutter für Katzen. Für Nestlé interessante Wachstumsbereiche seien zudem das Geschäft mit dem Abnehmen und Frauengesundheit.