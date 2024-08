Handel: Schlechtes Wetter verdirbt Baumärkten das Geschäft

1 Nach gutem Start ins Jahr verzeichneten die Bau- und Gartenfachmärkte in Deutschland wegen des schlechten Wetters zuletzt einen Umsatzeinbruch. Foto: Oliver Berg/dpa

Im Mai knickte das für die Bau- und Gartenfachmärkte so wichtige Frühjahrsgeschäft ein. Bei zwei Produktgruppen sind die Verkaufszahlen im ersten Halbjahr besonders eingebrochen.









Link kopiert



Köln - Das schlechte Wetter im Mai und Juni und die anhaltende Kaufzurückhaltung vieler Verbraucher hat den Baumärkten und Gartencentern in Deutschland in der ersten Jahreshälfte das Geschäft verdorben. Kälte, Regen und Dauergewitter hätten die Stimmung nach dem guten Jahresauftakt getrübt, wie der Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten (BHB) in Köln mitteilte.