Handel: Musikgeschäft legt erneut zu - Vinyl-Renaissance geht weiter

Eine CD einlegen oder eine Schallplatte auflegen - das geschieht heute immer seltener. Das Geschäft mit dem Verkauf von Musik läuft selten im Plattenlatten, sondern meist elektronisch.
Berlin - Das Geschäft mit Musik in Deutschland hat 2025 abermals zugelegt, allerdings nicht so kräftig wie im Jahr zuvor. Insgesamt wurde für 2,42 Milliarden Euro Musik digital und auf Tonträgern verkauft, das waren 2,3 Prozent mehr als 2024. Das berichtete der Bundesverband Musikindustrie (BVMI) in Berlin. Im Jahr zuvor hatte der Verband noch von einem Zuwachs von 7,8 Prozent berichtet.