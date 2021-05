Fragwürdiger Freizeitspaß Polizei dreht Auto-Posern in Horb und Nagold den Motor ab

Mit dröhnendem Motor durch die Stadt fahren und an der Ampel die Reifen quietschen lassen? Gar nicht cool, meint die Polizei – und konnte am Wochenende in Nagold und Horb durch entsprechende Kontrollaktionen wohl Schlimmeres verhindern.