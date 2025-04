Sie können in den Räumen in der Villinger Innenstadt bleiben und schmeißen den Laden, ehemals Quartier 4, künftig zu zweit, mit Parfüms und Schmuck, gewürzt mit einer großen Prise Hipness und Kreativität. „Ziel erreicht“, kommentiert Citymanager Thomas Herr die Entwicklung.

Maria Schmitke lehnt sich an die Ladentheke und zeigt auf eine Vitrine mit Schmuck, den sie selbst designt und meistens auch fertigt.

„Soulfid Crystals“ nennt sie ihre Kollektion, die sie auch weiterhin nicht nur online präsentieren möchte, sondern auch in „einem realen Geschäft“. Erol Karaosmanoglu konzentriert sich auf hochwertige Zwillingsparfüms und eigene Düfte wie dem Black Forest für Männer und Frauen.

Lesen Sie auch

Noch im Herbst gingen sie zu viert an den Start, doch „die anderen sind zum Jahreswechsel ausgestiegen“. Zurück blieben Erol und Maria, die erste Pop-up-Store-Erfahrungen in Donaueschingen sammelten. Karaosmanoglu ist in VS kein Unbekannter. Er arbeitete vor vielen Jahren in mehreren Geschäften als Filialleiter.

Denkt er an die Entwicklungen in großen Städten, „blutet mir das Herz“. Viele Innenstädte vegetieren dahin, beobachtet er, und damit meint er den Trend hin „zu vielen Billigläden“ und weg von kleineren Geschäften mit einem hochwertigen und pfiffigen Angebot. Was die Attraktivität von Fußgängerzonen und Innenstädten zudem schmälere, sei die zunehmende Zahl leerer Ladenräume.

Ein Glücksfall

Von dem desolaten Bild mancher Städte wieder zurück nach VS, nach Villingen und in die Färberstraße 17. Erneut leerstehende Ladenräume, das habe der Vermieter nicht gewollt und schon gleich gar nicht, dass die Villinger Innenstadt weiter ausblute, deshalb „ist er uns auch entgegen gekommen“. Ein Glücksfall, denn Maria Schmitke hatte sich in der Stadt noch andere leerstehende Räume angeschaut. Sie winkt im Gespräch mit unserer Redaktion ab: „Viel zu teuer, das hätten wir uns nicht leisten können.“

Perspektiven sehen die beiden hier in der Färberstraße durchaus: Sie sind nach ihrer Quartier 4-Erfahrung sehr zufrieden mit der Resonanz auf ihre Produkte. Eines fällt aber nicht nur den beiden Geschäftsleuten auf: Belebt sei die Färberstraße sicherlich nicht, selbst wenn an einem Samstag ansonsten „in der Stadt die Hölle los ist“.

Weniger Leerstand

Wenn Thomas Herr, der städtische Citymanager von der Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH, auf die Entwicklung in der Färberstraße schaut, dann kommentiert er dies erstmal knapp mit den Worten: „Ziel erreicht.“ Denn dies bedeute, einen Leerstand weniger in VS. Insgesamt sieht Herr VS mit Blick auf die Entwicklungen und auch die Auswirkungen von Pop-up-Stores auf einem guten Weg, vor allem auch im Vergleich zu anderen Städten.

Immerhin gebe es ein paar Beispiele, dass ehemalige Pop-up-Store-Räumlichkeiten auch nach Ende der Förderung nicht wieder durch gähnende Leere auffielen. Zwar siedelten sich viele Pop-up-Store-Macher nicht dauerhaft an, dafür kämen andere. Manche, so Herr, seien durch diese Stores erst auf die Geschäftsräume aufmerksam geworden und hätten dann Mietverträge unterschrieben. Jüngstes Beispiel: Das Apero, in der Niederen Straße. Mit einer wechselvollen Geschichte, bevor es Murat Gökcimen übernahm.

Pop-up Stores

Derzeit startet die WIR erneut eine Ausschreibung, um Interessierte für weitere Stores zu finden.

Melden sich welche, beginnt die Suche nach Leerständen, erläutert Thomas Herr das Prozedere. Pop-up-Stores bekommen über Fördermittel des Bundes oder des Landes für einen begrenzten Zeitraum die Miete übernommen und müssen nur die Nebenkosten bezahlen. Ladeflächen bis maximal 300 Quadratmetern werden gefördert.

„Probiert euch aus und schaut, wie euer Angebot angenommen wird. Und wenn es gut läuft, dann bleibt“, soweit Herrs Ansage an mögliche Existenzgründer. So wie Maria Schmitke und Erol Karaosmanoglu, auch wenn sie zumindest in Villingen nicht den typischen Pop-up-Store-Weg gegangen sind.