2 7,99 Euro kostet die Füllung des Sodastream-Zylinders – den Ja-Zylinder aber wird die Kundin trotz stattlichen Anschaffungspreises, der dem Kunden eine Art Pfandgebühr vorgaukelt, gar nicht mehr los. Foto: Spitz

Wassersprudler liegen im Trend – keine Schlepperei, kein Flaschen-Chaos und geschmacklich variabel ist man auch noch. Doch wehe, der Kohlensäurezylinder ist leer und man benötigt Nachschub, da geraten die Kunden im Schwarzwald-Baar-Kreis schon mal ihre Grenzen.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Für rund 20 Euro gibt’s den Kohlenstoffzylinder im Discounter oder Drogeriemarkt – für rund 30 Euro das Original –, der in Kombination mit einem Wassersprudler-Gerät aus einfachem Leitungswasser ein prickelndes Erlebnis macht. 60 Liter Sprudelwasser, soll das unterm Strich ergeben. Klingt teuer? Bei der Erstanschaffung mag das sein – doch den leeren Zylinder kann man in der Regel gegen einen befüllten für einen geringen Betrag ab rund sechs Euro gegen einen neuen austauschen. Bleiben also beim Discount-Zylinder nach Adam Riese rund 14 Euro Pfandgebühr?