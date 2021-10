2 Auf eine Zeitreise ins 19. Jahrhundert geht es beim Museumsfest im Franziskaner und den ­Aktionstagen samt verkaufsoffenem Sonntag des Villinger Handels. Foto: Fotos4FansPhotography

Gewerbeverband: Handel stellt Einkaufsnacht auf die Beine / Bei Museumsfest geht es auf eine Zeitreise















Aufbruchstimmung herrscht beim Handel: Der Weg ist frei für die Lichternacht am Freitag, 15. Oktober, und das ­Museumsfest mit verkaufs­offenem Sonntag am 24. Oktober in Villingen. Nach Gesprächen zwischen Stadt und Gewerbeverband Oberzentrum (GVO) können die Aktionstage wie geplant über die Bühne gehen.

Villingen-Schwenningen. "Die Nachricht ist taufrisch: Die Veranstaltungen sind möglich", stellte Rainer Böck, Vorsitzender der Sparte Handel und Gewerbe Villingen des GVO, erleichtert fest. Lange seien der Einkaufsabend und der mit dem Fest im Franziskaner verbundene verkaufsoffene Sonntag auf der Kippe gestanden. Doch nach einer Besprechung mit Oberbürgermeister Jürgen Roth habe der GVO am Mittwoch grünes Licht für die beiden Einkaufserlebnisse bekommen. Unter strengen Auflagen, die über die im Handel herrschenden Coronaregeln ­hinausgehen, erklärte Böck. Aber er ist sich sicher, dass die Geschäftsleute das gemeinsam stemmen.

Beispielsweise gelte wie beim Wochenmarkt am Mittwoch und am Samstag an diesen beiden Tagen Maskenpflicht in der Innenstadt. "Das müssen wir entsprechend kommunizieren", betonte Böck, beispielsweise auch durch das Aufstellen von Schildern. Zudem müsse der GVO Security-Kräfte beauftragen, die auf das Einhalten der Vorschriften im Freien achten. Um Menschenansammlungen auf engem Raum zu vermeiden, gebe es in diesem Jahr bei der Lichternacht keine Feuershow.

Passende Kleidung der Besucher erwünscht

Für ein Spektakel ist dennoch gesorgt: Die Innenstadt erstrahlt von 18 bis 23 Uhr in bunten Farben, während die Geschäfte ihre Türen zum gemütlichen Bummel öffnen. Die Tore sind angestrahlt, auf dem Osiander- und dem ­Latschariplatz lenken schillernde Installationen die Blicke auf sich, verriet Böck. Und unter den Einzelhändlern hätten sich wieder Paten für die Lichtobjekte gefunden in den Straßen gefunden. "Wir möchten die Stadt beleben und zeigen, dass wir da sind", gibt er die Devise aus und wünscht sich, dass die lange Einkaufsnacht wie bisher zahlreiche Menschen aus der ganzen ­Region anlockt.

Viel geboten ist auch beim verkaufsoffenen Sonntag samt Museumsfest. In der ganzen Innenstadt geht es ab Freitag, 22. Oktober, unter dem Motto "Zeitreise" zurück in vergangene Zeiten. Auf die Besucher wartet ein Erlebnis der besonderen Art, bei dem sie wie früher einkaufen und selbst an der Inszenierung mitwirken können: Es ist erwünscht, dass sie sich in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts versetzen und passend gekleidet erscheinen, ob die Männer mit Gehrock und Zylinder oder wie ein Handwerker mit Cordhose und Schiebermütze und die Frauen mit langem Rock und Hütchen oder Villinger Tracht.

Mit beteiligt ist die historische Modelagentur "Sissis Erben", mit deren Inhaberin Petra Haller die Museumsleiterin Anita Auer seit einigen Jahren zusammenarbeitet. Erstmals organisieren sie nun gemeinsam das Museumsfest und versprechen Überraschungen. Passend zum Festmotto sind Lesungen, Führungen, Präsentationen und Konzerte im Museum und auf den Bühnen des Kulturzentrums geboten. Ein Bastel­atelier für Kinder, ein Händlermarkt und Handwerksvorführungen, Orchestrion-Vorführungen, Salonmusik des Ensembles "I solisti di salon", eine Trachtenschau, eine Tombola und der Auftritt der Steampunk-Folk-Band "Tales of Nebelheym" tragen zur Unterhaltung bei. Steam­punker, Trachtenträger und alle, die gerne Mode vergangener Zeiten tragen, sind aufgefordert, sich unter die Models mit ihren bezaubernden Kleidern zu mischen.

Ein Zeichen nach langen Einschränkungen

Ob diese Zeitreise oder die Lichternacht, Ziel sei es, nach den langen Einschränkungen wegen der Pandemie die Lust zu wecken, in die Stadt zu kommen, sagt Böck. Es sei an der Zeit, dass die Normalität zurückkehrt. Er hoffe, dass die Besucher die Hygiene­regelungen respektieren und sich an die Regeln halten. Der Handel appelliere an die Vernunft aller, um gemeinsam unbeschwerte Stunden genießen zu können. Seit Wochen seien er und seine Kollegen mit der Planung beschäftigt, da aber erst jetzt das Okay der Stadt gekommen sei, heiße es, bis zur Lichternacht in zwei Wochen richtig Gas zu geben und eine tolle Atmosphäre zu schaffen. Der GVO freue sich jedenfalls, mit allen beteiligten Organisatoren ein Zeichen zu setzen und die Innenstadt mit Leben zu füllen.