Das Ladengeschäft „Trödel-Club“ am Trossinger Marktplatz zieht um. Am Samstag, 8. März, eröffnet der Inhaber Battal Tütüneken in neu gestalteten Räumen am Rudolf-Maschke-Platz.

Dann kommen all die Gebrauchsgegenstände, aber auch Kurioses oder Raritäten in verändertem Ambiente zu neuer Geltung. Dank der großen Schaufenster entfaltet die unlängst erhaltene Lieferung edler Stilmöbel ihre volle Wirkung. Wer aber ist der Geschäftsinhaber?

Battal Tütüneken führt den Trödel-Club gemeinsam mit seinem Bruder Selim. Außerhalb der Zusammenarbeit führt Selim Tütüneken sein eigenes Unternehmen. Der Trödelclub ist das zweite Standbein von Battal Tütüneken. Seine Firma „Ruck Zuck“ ist ein Unternehmen für Haushaltsauflösungen, Entrümpelungen und vorbereitende Arbeiten für Renovierungen.

Haushaltsauflösungen

Der 45-jährige Trossinger türkischer Herkunft kam über Umwege zu diesem Tätigkeitsfeld. Nach dem Schulabschluss wurde er zunächst Industriemechaniker, machte sich danach aber als Transportunternehmer selbstständig. So erhielt er immer wieder Aufträge zu Haushaltsauflösungen. Die Anfrage eines Kunden nach Handwerkern für eine Renovierung brachte Tütüneken auf die Idee, die vorbereitenden Arbeiten dazu in sein Portfolio aufzunehmen.

Die Gegenstände aus den Haushaltsauflösungen, teilweise noch in gutem Zustand, schienen ihm zu schade für die Entsorgung auf der Deponie. Das veranlasste Tütüneken im Jahr 2017, die Räume am Marktplatz anzumieten. Immer samstags haben seither Kunden die Möglichkeit, für kleines Geld so ziemlich alles zu finden, was ein Haushalt brauchen kann. Geschirr, Gläser Besteck. Deko, Haushaltselektro, Kleidung, Unterhaltungselektronik, übersichtlich in Bereiche gegliedert, stöbern Kunden gerne durch die Regale. Der Preis wird, wie es sich beim Trödel gehört, ausgehandelt.

Preis wird ausgehandelt

Battal Tütüneken ist immer bestrebt, dass zufriedene Kunden den Laden verlassen. Die Liebe zu dieser Art Geschäft mag schon in der Kindheit gründen. Der Vater Battals kam im Jahr 1968 als Gastarbeiter nach Trossingen, seine Mutter zog 1970 nach. In den Jahren 1972 bis 1979 kamen er und seine drei Geschwister zur Welt. „Ich bin der Jüngste von uns Vieren. Mein älterer Bruder und meine Schwester sind in Trossingen geboren. Ein weiterer Bruder und ich kamen in Schwenningen zur Welt“, erzählt Battal. Der Vater arbeitete als Maurer, die Mutter war Hausfrau. Da kam es der Familie schon manches Mal gelegen, gebrauchte Möbel übernehmen zu können.

Echte Schätzchen

Inzwischen ist es für Battal Tütüneken eine Frage von Nachhaltigkeit und Wertschöpfung, die aus Haushaltsauflösungen übernommenen Sachen zu vermarkten. „Wegwerfen heißt Müllberge verursachen. Das halte ich nicht für sinnvoll“, argumentiert Tütüneken.

So ganz nebenbei finden sich in manch einer Haushaltsauflösung auch noch echte Schätzchen, nämlich manch ein Gegenstand, der den bisherigen Besitzer teures Geld gekostet hat.