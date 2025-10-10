Handel in Sulz: Nach Schließung – kommt ein neuer Bäcker in den Sulzer Bahnhof?

Die Schließung der Bäckerei Schwind am Sulzer Bahnhof überraschte viele Kunden. Seither ist die Fläche unbelegt. Wie geht es nun mit den Räumlichkeiten weiter?
Seit Januar hat die Bäckerei Schwind ihre Türen geschlossen – so auch im Bahnhofsgebäude in Sulz. Von leeren Räumlichkeiten kann allerdings wohl kaum die Rede sein: Im Innern sieht es so aus, als würde morgen früh der Bäcker seine Regale und seine Theke füllen und heißen Kaffee über den Tresen reichen. Doch was passiert nun mit der Fläche? Unsere Redaktion machte sich auf die Suche nach Antworten.