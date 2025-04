Eigentlich war vor einem Jahr noch der Umbau der Sulgener Filiale von Jysk in der Heiligenbronner Straße hinsichtlich eines neuen Konzepts geplant und Material für einen Umbau angeliefert worden.

Doch dann war wohl schnell klar, dass daraus nichts werden soll, der Mietvertrag wurde gekündigt.

Auf Nachfrage bestätigte eine Sprecherin des Unternehmens mit Deutschland-Sitz in Handewitt in Schleswig-Holstein die Schließung des Stores. Letzter Verkaufstag werde am Samstag, 10. Mai sein.

Jysk war seit Juli 2013 in Schramberg vertreten. Am Standort könne Jysk das aktuelle Ladenbaukonzept „Store Concept 3.0“ nicht umsetzen, heißt es weiter. Für dieses werde idealerweise eine Verkaufsfläche von 950 Quadratmetern benötigt. Der aktuelle Store messe allerdings lediglich eine Verkaufsfläche von 790 Quadratmetern, heißt es weiter.

Ein Blick durchs Fenster in die Jysk-Filiale in der Heiligenbronner Straße in Sulgen /Stephan Wegner

Es gebe derzeit „Gespräche“ mit möglichen Nachmietern sagt der Eigentümer des Gesamtgebäudes, Dieter Neininger, auf Anfrage, konkret sei aber noch nichts.

Die Mitarbeiter von Jysk in Sulgen werden übrigens an anderen Standorten des Unternehmens weiterbeschäftigt.

Superschnelle Ladesäule

Neu am Standort Heiligenbronner Straße direkt neben dem Netto-Getränkemarkt sind indes zwei superschnelle Elektro-Ladesäulen: Sie liefern laut Aussage von Dieter Neininger für den Bedarf von E-Autofahrern satte 400 Kilowatt Leistung.