Handel in Schönwald: Ist hier der größte Esoterik-Laden des Schwarzwalds?

Handel in Schönwald

1 Der Esoterik-Laden Maleficis in Schönwald bezeichnet sich selbst als der größte im ganzen Schwarzwald. Foto: Vanessa Lehmann

Was haben Esoterik und eine kleine Gemeinde im Schwarzwald gemeinsam? Vermutlich erstmal nichts. Und doch findet man im beschaulichen Schönwald den Esoterik-Laden Maleficis – und der soll laut den Inhabern der größte im ganzen Schwarzwald sein. Unsere Redaktion hat sich vor Ort umgesehen.









Ein Esoterik-Laden in einer Gemeinde mit rund 2500 Einwohnern – kann das gut gehen? Claus Kraft und seine Frau Selina Kraft haben das vor rund fünf Jahren probiert. „Wir wollten etwas, was es noch nicht gibt“, berichtet Claus Kraft im Gespräch mit unserer Redaktion. Und so war er geboren: Maleficis – ein Esoterik-Laden mitten im beschaulichen Schönwald im Schwarzwald.