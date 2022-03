Handel in Schömberg

1 Beim Modehaus Bertsch haben Bauarbeiten begonnen. Das Geschäft bekommt eine Abteilung für Unterwäsche. Anfang Juni soll die neue Abteilung fertig sein. Foto: Krokauer

Das Modehaus Bertsch in Schömberg wird erweitert. Dazu haben jetzt die Bauarbeiten begonnen.















Schömberg - Beim Modehaus Bertsch an der Lindenstraße in Schömberg haben Bauarbeiten begonnen. Das Geschäft wird um 300 Quadratmeter erweitert, berichtet Inhaber Udo Bertsch im Gespräch mit unserer Redaktion. 250 Quadratmeter sind für eine neue Abteilung für Unterwäsche vorgesehen. Auf den restlichen 50 Quadratmetern gibt es ein Bistro. Die Kosten beziffert Bertsch auf rund eine Million Euro. Bis Anfang Juni soll die neue Abteilung fertig sein, so Bertsch im Gespräch mit unserer Redaktion.