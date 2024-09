Handel in Horb

1 Michael Lepple aus Salzstetten – er veranstaltet die Upcycling- und Kunsthandwerker-Märkte in fünf Städten. In Horb klagen seine Händler über eine hohe Kaufzurückhaltung. Archiv-Foto. Foto: Feinler

Michael Lepple, Organisator des Kunsthandwerkermarkts, spricht von einer außergewöhnlich hohen Kaufzurückhaltung in Horb. Was das für die Manufakturenstadt Horb bedeutet.









Link kopiert



Das sind Worte, die nachdenklich machen: Die Manufakturenstadt ist richtig in Schwung. Da berichtet Michael Lepple vom Kunsthandwerkermarkt beim großen Stadtfest: In Horb a. N.ckar gibt es eine große Kaufzurückhaltung. Was bedeutet das für die Manufakturenstadt? Eine Analyse.