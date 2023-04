1 Jetzt setzt Bäckerfamilie Saur ihr Café vor dem Marktkauf auf dem Hohenberg um: Die Bauarbeiten haben unübersehbar begonnen. Foto: Jürgen Lück

Das sind keine gute Nachrichten für das Horber Einkaufszentrum: Seit Montag sind Handwerker dabei, den kompletten Ladenbau der Bäckerei Krachenfels abzubauen. Die Investition des Unternehmens aus Mönchweiler im Schwarzwald (bisher 42 Filialen) haben sich nicht gelohnt.

Kein gutes Zeichen

Geschäftsführer Georg Krachenfels will sich gegenüber dieser Zeitung nicht zu den Gründen äußern. Eine Rewe-Sprecherin: „Wir können bestätigen, dass die Bäckerei Krachenfels die Filiale im Vorkassenbereich des Horber REWE Marktes geschlossen hat. Ein Nachmieter ist aktuell nicht geplant.“

Aber klar ist: Die Aufgabe von Krachenfels ist kein gutes Zeichen für das Einkaufszentrum.

Schon lange geplant

Denn: Krachenfels Horber Kollege Matthias Saur, sein Bruder Alexander und Vater Hans-Peter Saur investieren kräftig oben auf dem Hohenberg. Saur: „Die Bauarbeiten für unser Café werden jetzt sichtbar. Unser Ziel ist es, vielleicht schon Ende des Jahres mit dem Bau fertig zu sein.“

Eine lange geplante Investition. Saur: „Schon vor dem Verkauf von Real haben wir die Planung angefangen.“ Zwischendurch wurde noch Saurs neues Bäckereicafé in der Walz-Mühle auf dem Hohenberg eröffnet.

Zwei Trends

Und obwohl die Bäcker seit der Ukraine-, Rohstoff-, Energie- und Inflationskrise extrem unter Druck sind – wie Saurs Eutinger Kollege Tobias Plaz eindrücklich der SPD-Chefin Saskia Esken geschildert hatte – ziehen die Saurs ihre Pläne weiter durch.

Matthias Saur: „Es gibt zwei Trends: Die Vorkassenzone in Lebensmittelmärkten läuft gut, wenn die Frequenz in den Märkten entsprechend ist. Man trifft sich spontan an der Kasse und nimmt noch schnell eine Tasse Kaffee neben dem Handwerksprodukt vom Bäcker. Andererseits geht der Trend zu modernen Bäckereicafés, wo man beides haben kann. Hier verabredet man sich zum Treff – das ist definitiv ein Wachstumsbereich. Deshalb setzen wir die Pläne mit dem neuen Saur-Café jetzt um – obwohl die Baukosten so gestiegen sind! Die Zeiten sind nicht einfacher geworden, aber wir blicken positiv in die Zukunft.“

Moderne Konzepte

Modernes Bäckerei-Café heißt (solche Konzepte kriegt natürlich auch Bäckermeister Krachenfels gebacken, zum Beispiel in Villingen-Schwenningen, Rottweiler Straße 110): Standort an einer vielbefahrenen Straße. Genug Parkplätze vor der Tür. Bietet Platz zum Sitzen und Snacken.

Der Knöllchen-Schreck?

Genau das setzen die Saurs jetzt um: 26 Parkplätze. Bedientheke mit Leberkäs-Frikadellen, Salaten und so manchem anderen Snack. Zentral gelegen, gut sichtbar. Dort, wo ab 2026 alle Autos von der Hochbrücke Richtung Freudenstadt vorbeifahren müssen.

Doch warum hat Krachenfels im Rewe Horb aufgegeben?

Klar ist: Die dreiste Knöllchen-Abzocke zum Start im Oktober 2017 der Activ-Arkaden hat viele Kunden offenbar auf Dauer abgeschreckt. Gleich nach der Eröffnung kontrollierte eine private Firma die Einhaltung der Höchstparkdauer. Schrieb jedem Falschparker ein 35 Euro-Knöllchen. Inzwischen aufgehoben.

Rewe ist Stuttgart Kult bei jungen Leuten – auch durch Öffnungszeiten bis Mitternacht. In Horb kommt – so berichten mehrere Insider unisono – der Laden einfach nicht in Gang. Die Frischetheken sind geschlossen. Insider sagen: „Es gibt Stunden, da ist kein einziger Kunde im Laden!“