Handel in Hechingen: Schuhhaus Schoy schließt Ende Mai

Ein neuer Schlag für die Hechinger Altstadt: Das Schuhhaus Schoy schließt nach 28 Jahren seine Pforten. Der Räumungsverkauf läuft an. Der nächste Leerstand droht.
Aus allen Hechinger Ecken dröhnen Aufbruchsignale für die Innenstadt. Große Hoffnungen ruhen auf dem neuen, aufwendig möblierten und autobefreiten Marktplatz, der am 2. Mai in eine viereinhalbmonatige Probezeit startet. Doch es gibt auch Nachrichten, die die Euphorie dämpfen: Gleich ums Eck, in der Goldschmiedstraße vis-à-vis von der Stiftskirche, macht demnächst ein alteingesessener Einzelhändler für immer die Türen seines Ladengeschäfts zu. Herbert Lindner schließt Ende Mai die Hechinger Filiale seines Schuhhauses Schoy.