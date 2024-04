Nach vielen Jahren gibt es in Haigerloch wieder einen Drogeriemarkt. Rossmann eröffnet an diesem Samstag.

Nach einem Jahr Bauzeit eröffnet an diesem Samstag die neue Rossmann-Filiale in Haigerloch.

Damit endet mehr als ein Jahrzehnt ohne Drogeriemarkt in Haigerloch, nachdem die damalige Kette Schlecker aus Ehingen bei Ulm ihre beiden Filialen in der Stadt (2011) und in Stetten (2012) geschlossen hatte.

Im Januar 2023 hatte der Haigerlocher Gemeinderat dem Bebauungsplan „Drogeriemarkt Madertal“ zugestimmt – der neue Rossmann entstand.

Bürgermeister kommt zur Rossmann-Eröffnung

Zur Eröffnung in der Raiffeisenstraße schaut – so ist es geplant – unter anderem Bürgermeister Heiko Lebherz vorbei.