Die Donaueschinger Gemeinderäte sind sich einig, dass der Pop-Up-Store in der Karlstraße geöffnet bleiben soll.

Die Förderung des Projekts läuft aus. Eine Verlängerung war nicht geplant, jetzt ist die Fortsetzung jedoch erwünscht.









Seit Anfang April befindet sich in der ehemaligen Zeeman-Filiale in der Karlstraße in Donaueschingen ein Pop-up-Store. In regelmäßigen Abständen finden sich verschiedene Angebote. Mal bietet verkauft ein Händler exklusives Fleisch, mal gibt es Parfüm, Kinderbücher oder selbst Hergestelltes aus Textil.