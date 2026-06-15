Handel in der Innenstadt: Modehaus verlässt Standort in Nagold

Noch nicht einmal drei Jahre nach der Eröffnung scheint die Geschichte des Zinser-Outlets in Nagolds Hirschstraße zu Ende zu gehen. Die Reaktionen fallen unterschiedlich aus.

Im November 2023 öffnete nach 100.000 Euro teuren Umbauarbeiten das Outlet des Tübinger Modehauses „Zinser“ in der Nagolder Hirschstraße – dort, wo zuvor das Modehaus Finkenbeiner seine Heimat hatte. Keine drei Jahre später verkündet das Unternehmen in einer knappen Pressemitteilung: „Das Modehaus Zinser wird seinen Outlet-Standort in Nagold zum 31. Oktober 2026 schließen.“

Dabei wird deutlich, dass diese Schließung nicht auf Betreiben des Modehauses selbst stattfindet: „Hintergrund ist die Kündigung des Mietverhältnisses durch den neuen Eigentümer aufgrund von Eigenbedarf“, schreibt Zinser weiter. Man gebe den Standort Nagold nur ungern auf, „da wir dort sehr zufrieden waren“, wie es in dem Schreiben weiter heißt. Trotzdem schaue man mit Optimismus in die Zukunft, da man mit Tuttlingen einen guten neuen Standort für ein Outlet gefunden habe.

„Dieser Schritt ist für die Nagolder Innenstadt keine Tragödie“

In Nagold fallen die Reaktionen auf die Nachricht unterschiedlich aus: Oberbürgermeister Jürgen Großmann findet es „grundsätzlich in Ordnung“, dass in der Innenstadt Bewegung ist, wie er im Gespräch mit der Redaktion sagt. „Dieser Schritt ist für die Nagolder Innenstadt keine Tragödie.“ Hintergrund für Großmanns zurückhaltende Reaktion dürfte sein, dass im Hintergrund an einer vielversprechenden Nachfolgeregelung für den Komplex gearbeitet wird.

Der Komplex in der Hirschstraße war früher Heimat des Modehauses Finkenbeiner. Foto: Bernklau

Für Großmann ist auch die Geschichte von Zinser in Nagold noch nicht zwingend auserzählt. Auch wenn es aktuell noch keine entsprechenden Signale von Zinser gebe, stünden dem Unternehmen jederzeit die Türen des Rathauses offen. Wenn Zinser in Nagold einen anderen Standort suche, sei die Stadt der richtige Ansprechpartner und gerne behilflich. Gemeinsam könne man eine Lösung finden, denn „es lohnt sich, in Nagold aktiv zu bleiben“, betreibt der Rathauschef Standortmarketing.

„Sind gespannt, wie sich das Gebäude weiterentwickelt“

Etwas anders klingt die Reaktion des Nagolder City-Vereins auf die Entwicklung: „Der City-Verein bedauert die Schließung vom Zinser-Outlet am Standort in Nagold“, schreibt City-Managerin Saskia Gärtner im Namen des ganzen Vereins. Auch wenn das Unternehmen nur rund drei Jahre in Nagold tätig war, habe es das Angebot bereichert.

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Auch der Werbering verliere dadurch ein großes Mitglied. Trotzdem trägt der City-Verein keine Trauer: „Wir sind gespannt, wie sich das Gebäude weiterentwickelt, und schauen zuversichtlich in die Zukunft“, heißt es in der Stellungnahme der Nagolder Händler.