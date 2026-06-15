Handel in der Innenstadt: Modehaus verlässt Standort in Nagold

Noch nicht einmal drei Jahre nach der Eröffnung scheint die Geschichte des Zinser-Outlets in Nagolds Hirschstraße zu Ende zu gehen. Die Reaktionen fallen unterschiedlich aus.
Im November 2023 öffnete nach 100.000 Euro teuren Umbauarbeiten das Outlet des Tübinger Modehauses „Zinser“ in der Nagolder Hirschstraße – dort, wo zuvor das Modehaus Finkenbeiner seine Heimat hatte. Keine drei Jahre später verkündet das Unternehmen in einer knappen Pressemitteilung: „Das Modehaus Zinser wird seinen Outlet-Standort in Nagold zum 31. Oktober 2026 schließen.“