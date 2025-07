Seit Monaten ist bekannt, wer der neue Mieter im Calwer City Center (CCC) sein wird: Action kommt in die Hesse-Stadt. Mit detaillierten Infos indes hielt sich das Unternehmen bisher eher zurück. Jetzt steht der Eröffnungstermin der Calwer Action-Filiale fest.

Bereits im Spätsommer 2024 hatte HEM-Expert seinen Standort in Calw geschlossen. Der Elektrofachmarkt war als einer der wichtigsten Mieter von Anfang an im City Center dabei. Mit der Schließung des Markts wurde eine der größten Flächen im 2014 eröffneten Einkaufszentrum frei.

Lesen Sie auch

Flächen standen monatelang leer

Die Flächen standen anschließend monatelang leer – bis der Umbau für den Nachmieter begann. Auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte Action Anfang des Jahres, im dort eine Filiale zu eröffnen. Der niederländische „Non-Food-Discounter“ befindet sich auf Expansionskurs.

Im CCC in der Stuttgarter Straße will er auf 928 Quadratmetern Verkaufsfläche mehr als „ 6000 Produkte aus insgesamt 14 Produktkategorien − von Dekoration, Heimwerkerbedarf, Spielzeug und Multimedia über Haushaltswaren, Garten- und Outdoorartikel bis hin zu Körperpflege, Mode und Heimtextilien“ anbieten, wie es nun in einer Pressemitteilung heißt.

Heiko Großner, Geschäftsführer von Action Deutschland, nennt darin den Standort „sehr gut erreichbar“, zudem zeichne er sich durch die zentrale Lage aus.” 15 bis 20 Mitarbeiter sollen in Voll- und Teilzeit dort tätig sein. Die Calwer Filiale ist eine von inzwischen mehr als 600 in Deutschland. Sie wird am Samstag, 19. Juli, eröffnet.