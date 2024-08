So geht es nach der Esprit-Pleite weiter

Handel in Balingen

1 Der Esprit-Store verschwindet aus der Balinger Fußgängerzone. Foto: Silke Thiercy

Der Modegigant Esprit hat Insolvenz angemeldet. Der Konzern schließt alle Filialen in Deutschland. 1300 Mitarbeiter verlieren ihren Job. Wie sieht es im Balinger Store aus?









Es war eine Schockwelle, die Anfang August die Modebranche erschütterte: Esprit schließt bis zum Jahresende alle Filialen in Deutschland, 56 an der Zahl. Im Esprit-Store in der Balinger Friedrichstraße läuft aktuell der Ausverkauf der Marke.