Am Montag rückte das Umzugskommando an: Regale, Bügel und Kleiderständer wurden verladen. Das Outlet in der Friedrichstraße ist jetzt Geschichte.

Den ehemaligen „Esprit-Store“ und zwei Filialen des „Hosen-Shop Madison“ betreibt die Madison Margot Menke Modevertriebs GmbH in Balingen – bislang. Das so genannte „Outlet“ ist nun Geschichte.

Vertreten wird das Unternehmen mit Hauptsitz in Nagold von Matthias Menke. Der Inhaber packte beim Umzug mit an, schleppte Möbel und übergroße Spiegel mit zu den beiden weißen Transportern, auf deren Ladefläche das verstaut wurde, was bislang das „Outlet“ in der Friedrichstraße, Ecke Dammstraße ausmachte.

Die Madison-Filiale am Marktplatz soll bestehen bleiben. „Vorerst“, wie Menke sagt. Warum schließt das Unternehmen das Outlet? „Wir bevorzugen andere Standorte“, sagt der Inhaber in knappen Worten.

Im Frühjahr schockte die Pleite des Esprit-Konzerns die Modewelt. Madison betrieb in der Fußgängerzone einen Esprit-Store. Diese Marke ist aus dem Sortiment verschwunden – nun sind Pullover, Blusen oder Hosen anderer Designer zu finden.

Mitarbeiter wurden nicht entlassen

Das Nagolder Unternehmen hatte auch in Calw oder Donaueschingen Filialen unter dem Label „Esprit“ betrieben. Für diese galt das selbe, wie für den Laden in Balingen: „Die von uns betriebenen Stores werden weder geschlossen noch werden wir als Unternehmensgruppe Mitarbeiter aufgrund der Insolvenz von Esprit entlassen“. Das teilte Unternehmenssprecherin Tatjana Petricevic im August mit.

Bis 2012 schon einmal am Standort

Madison bezeichnet sich selbst als mittelständisches Familienunternehmen. Hauptsitz der Firma ist seit 1982 in Nagold. In Baden-Württemberg betreibt das Unternehmen 17 Stores, in denen verschiedene Marken angeboten werden.

2012 wurde aus dem zuvor in dem nun leerstehenden Laden ein „Tally Weijl“-Store. Kurios: Dort logierte zuvor eine Madison-Filiale.