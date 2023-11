Handel: Frust über Lücken im Supermarktregal

1 Leere Regalmeter sind seit Monaten Alltag in deutschen Supermärkten. Foto: Robert Michael/dpa

In vielen Supermärkten fehlen Produkte des täglichen Bedarfs. Die Ursache ist ein Tarifkonflikt. Wird er nicht gelöst, drohen weitere Engpässe - auch beim Einkauf fürs Weihnachtsmenü.









Düsseldorf - Die schwarz-weißen Zettel sind unübersehbar. Sie hängen alle zwei Meter an den Türen der großen Kühlschränke, die unter anderem mit Aufschnitt und Käse gefüllt sind. Auf den Ausdrucken steht: "Wichtige Info für Kund:innen: Leider kann es aufgrund von Streiks in unseren Zentrallagern zu Fehlartikeln im Sortiment kommen." Die Zettel hängen in einem Rewe-Markt im nordrhein-westfälischen Hilden, sind so oder so ähnlich jedoch zurzeit auch in anderen Teilen der Republik zu sehen.