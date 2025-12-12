Drogerien setzen auf Gesundheit als Megatrend - und streben auf einen Markt, in dem Milliardensummen ausgegeben werden. Welche Chancen und Risiken entstehen so für Verbraucherinnen und Verbraucher?
Karlsruhe - Mit einer eigenen Online-Apotheke baut die Drogeriemarkt-Kette dm ihre Ambitionen auf dem Gesundheitsmarkt aus und sagt klassischen Apotheken einmal mehr den Kampf an. Ab Dienstag können Kundinnen und Kunden über die dm-Internetseite rezeptfreie Medikamente wie Schmerzmittel kaufen. "Zum Start konzentrieren wir uns auf nicht verschreibungspflichtige Apothekenprodukte", erklärte dm-Chef Christoph Werner der dpa in Karlsruhe.