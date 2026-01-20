Handel: China fordert in Davos mehr Austausch statt Streit

1 China hatte seinen Vize-Ministerpräsidenten zu dem jährlichen Treffen in Davos geschickt. Foto: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa Der Handelsstreit zwischen Peking und Washington hielt die Weltwirtschaft in Atem. In Davos warnt Chinas Vize-Ministerpräsident vor einer Bedrohung des globalen Handelssystems.







Davos - Angesichts der Handelsstreitigkeiten mit den USA hat China beim Weltwirtschaftsforum mehr Austausch gefordert. Im vergangenen Jahr hätten die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen beider Länder einige Aufs und Abs erlebt, sagte Vize-Ministerpräsident He Lifeng in Davos. Lösungen sollten nicht durch Konfrontation, sondern durch Beratungen gesucht werden, erklärte He.